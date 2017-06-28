В Башкирии два подростка пострадали от электротравм

Причиной стала элементарная шалость.

По предварительным данным, вечером 28 июня школьники из Куюргазинского района пошли в поле и залезли на трансформаторную будку. На крыше один из них задел за провод воздушной линии электропередач. Другой решил помочь другу разорвать контакт с проводом и получил ожог правого предплечья. Первый же обожжен на 60 процентов.

Подростки госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские исследования, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.