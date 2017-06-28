В Белорецке поработают на авиацию

Белорецкий металлургический комбинат освоил производство новых видов продукции для авиастроения, сообщили «РБ» в пресс-службе предприятия.

Новая продукция - калиброванный прокат и прутки со специальной отделкой поверхности - будет использована для изготовления узлов и деталей, расположенных внутри авиационных двигателей. Она уже прошла испытания во ВНИИ авиационных материалов, который подтвердил ее высокое качество и соответствие требованиям.

Новое производство комбинат освоил в кооперации с предприятиями «Уральская кузница» и «Ижсталь». На освоение этого производства предприятиям потребовалось несколько лет, так как жаропрочные сплавы труднодеформируемы, их обработка дополнительно требует решения технических задач, говорят специалисты. Для этого на БМК запустили новую соляную печь для высокотемпературной обработки и модернизировали комплекс оборудования.