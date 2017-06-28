Житель Уфы зарезал гостью и сжёг её в мусорном контейнере

Спустя месяц убийца обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

С 28 на 29 мая 45-летняя жительница Демского района осталась на ночевку у 51-летнего знакомого, так как дом, где она проживала с сожителем, сгорел. Во время пьянки между ней и хозяином дома возникла ссора – мужчина стал обвинять гостью и ее сожителя в том, что они обокрали его. Одними лишь словами он не ограничился, схватил нож и дважды нанес удары гостье, а когда та скончалась, – сжег ее тело в металлическом мусорном контейнере.

С сообщением о пропаже 29 мая в полицию обратился сожитель уфимки, который на момент произошедшего находился на работе. Спустя почти месяц, 28 июня в полицию явился убийца и сообщил о содеянном. При проверке показаний он указал тот самый контейнер.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.