Жительница Дюртюлей начала платить алименты только после уголовного дела

Более 320 тысяч рублей составил долг жительницы города Дюртюли по алиментам, сообщают в ФССП по РБ.

Молодую женщину лишили родительских прав, но это не освобождало ее от алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, который воспитывается в детском доме.

Однако горе-мамаша уклонялась от исполнения родительских обязательств, накопив долг по алиментам в сумме более 300 тысяч рублей. Требования судебного пристава гражданка игнорировала, официально работать не хотела.

В результате приставы завели на нее дело, а суд признал должницу виновной в административном правонарушении и приговорил к обязательным работам на 20 часов. Положенные часы, женщина отработала, но по-прежнему, не платила ребенку ни рубля. Потому через два месяца она была привлечена уже к уголовной ответственности, и суд на этот женщину приговорил к 6 месяцам исправительных работ.

Только после такого серьезного наказания, девушка трудоустроилась и принесла судебному приставу трудовой договор. На место её работы уже направлено постановление о взыскании алиментов на содержание ребенка.