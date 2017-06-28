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29.06.17 | 13:10 НОВОСТИ | Архив новостей
Гострудинспекция оштрафовала Иглинскую райбольницу
Многочисленные нарушения трудового законодательства выявила проверка Иглинской центральной районной больницы Гострудинспекцией в РБ.
Одно из самых болезненных для медперсонала - нарушение сроков выдачи зарплаты.
Кроме того, работодателем не организовано проведение психиатрического освидетельствования сотрудников, не организовано проведение инструктажей по охране труда.
Как сообщается на официальном сайте Гострудинспекции, по результатам проверки недобросовестный работодатель привлечен к административной ответственности и штрафам на сумму более 160 тыс. рублей.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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