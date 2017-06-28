Завтра в Башкирии стартует Открытый чемпионат России по пахоте

Победитель Чемпионата России по пахоте уедет домой на собственном новеньком автомобиле УАЗ «Pick-up» - удобном и современном транспортном средстве для сельской местности, заявил гендиректор Росагролизинга Валерий Назаров.

Кроме того, победители VI Открытого чемпионата России по пахоте поедут в Германию представлять нашу страну на мировом первенстве в 2018 году.

Напоминаем, что отрытый Чемпионат России по пахоте проходит у нас в республике, в Уфимском районе. Завтрав 10 часов состоится официальное открытие соревнований. Нашу республику будут представлять пять участников, во главе с капитаном команды, механизатором из Мелеузовского района Ильдаром Ишикаевым.

По сообщению руководителя Росагролизинга, спортивная часть мероприятия пройдет по трем основным номинациям:

– Чемпионат России по пахоте, в котором принимают участие только один спортсмен-механизатор от одного региона.

– Открытый Кубок России, в зачет которого идут также результаты иностранных участников.

– И, наконец, «Трактор-шоу», где может участвовать неограниченное число механизаторов от каждого региона.

Кроме этого, как обещали организаторы, всем зрителям будет представлена насыщенная культурно-развлекательная программа.