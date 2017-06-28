В Салавате будут судить организатора подпольного казино

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней горожанки.

В марте девушка вместе с сообщником приобрела 12 единиц игрового оборудования, которые затем разместила в частном арендованном доме, переоборудованном под игорный клуб. Долго казино не проработало – спустя две недели его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Обвиняемая признала вину, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.