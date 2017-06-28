#Башкирия-В Салавате будут судить организатора подпольного казино
НОВОСТИ
RSS
29.06.17 12:27
В Давлеканово у резчика металла затянуло руку под нож
29.06.17 11:59
В Башкирии признали виновной няню, избивавшую годовалого ребенка
29.06.17 11:58
В Салавате будут судить организатора подпольного казино
29.06.17 11:34
Уфимец обокрал квартиру знакомой из-за обиды
29.06.17 11:31
В Нефтекамске прокуратура помогла инвалиду получить лекарство
29.06.17 11:25
В Башкирии водитель и пассажир «Ситроена» разбились, уходя от столкновения
29.06.17 11:02
В 200 организациях Башкирии отключат горячую воду за долги
29.06.17 10:54
В Баймаке стартовал #КумысBREAK
29.06.17 10:39
Евгений Гурьев: 170 миллиардов будут возвращены «Башнефти»
29.06.17 10:39
В Уфе решетки ливневой канализации очищают от веток и мусора
29.06.17 09:35
В Бурзяне лесничий осужден за взятку
28.06.17 18:13
"Салават Юлаев" расторг контракт с голкипером Никласом Сведбергом
28.06.17 17:04
В Башкирии под блокировку попал сайт, торгующий редкими животными
28.06.17 16:59
Уфимец взыскал компенсацию с фитнес-клуба за травмы головы
28.06.17 16:24
В Башкирии разбился водитель «семерки», съехав на авто с моста
28.06.17 15:48
В Башкирии 79-летняя женщина подозревается в убийстве супруга
28.06.17 15:16
Главой Буздякского района избран Азат Арсланов
28.06.17 15:03
В Башкирии водитель маршрутки предстанет перед судом за ДТП с двумя жертвами
28.06.17 14:21
В Салавате прошло первенство республики по тяжёлой атлетике
28.06.17 13:27
Башкирские спортсмены – призёры Кубка мира по кикбоксингу
28.06.17 13:23
Молодой учёный из Башкирии придумал лекарство для пчёл
28.06.17 12:40
Рустэм Хамитов: Для нас принципиально важно сохранить региональный пакет «Башнефти»
28.06.17 12:35
Через Уфу пройдёт ралли «Шелковый путь»
28.06.17 12:35
В Башкирии пожилых людей примут 24 семьи
28.06.17 12:31
Рустэм Хамитов: Судебный процесс затрагивает «Башнефть», «Роснефть» и правительство Башкирии
28.06.17 12:18
Политика благотворительности «Роснефти» и «Башнефти» - это надолго
28.06.17 12:06
Рустэм Хамитов: Арест акций «Системы» поможет избежать сложностей
28.06.17 11:52
В Башкирии двух чиновников учреждений минлесхоза подозревают в коррупции
28.06.17 11:44
Водопроводная сеть Уфы попала в «благополучную зону»
28.06.17 11:40
Рустэм Хамитов: Республика должна вернуть то, что по праву принадлежало ей
28.06.17 11:25
Уфа вошла в десятку лучших мегаполисов страны
28.06.17 11:14
В центре Уфы появится "творческий квартал"
28.06.17 11:12
В Башкирии пострадавшим на производстве выдали «Лады Гранты»
28.06.17 10:39
Житель Мелеуза задушил своего знакомого
28.06.17 10:10
В Москве с аншлагом прошёл фильм «Из Уфы, с любовью!»
28.06.17 09:53
В Башкирии водитель «десятки» при обгоне столкнулся с попутным «УАЗ»ом
28.06.17 09:53
Суд взял паузу в деле «Роснефти» и «Системы»
28.06.17 09:27
Паломников из Башкирии, отправляющихся в хадж, предупреждают об опасных инфекциях
27.06.17 17:07
Житель Кумертау сдал на лом угнанную у приятеля машину
27.06.17 16:56
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
27.06.17 16:51
В Башкирии на чемпионате по спортивному туризму среди инвалидов победили иглинцы
27.06.17 16:10
В Туймазах дисквалифицирован руководитель управляющий организации
27.06.17 16:09
Туймазинский убийца предстанет перед судом
27.06.17 14:59
В Уфе принялись за укладку нового слоя асфальта на проспекте Салавата Юлаева
27.06.17 14:49
Башкирия может начать сборку тракторов «Беларусь»
27.06.17 14:16
Башкирские лучники привезли бронзовые награды с первенства России
27.06.17 14:15
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
27.06.17 14:04
Жителя Стерлитамака ограбили на рыбалке
27.06.17 14:02
В Башкирии мать с сыном погибли во время пожара
27.06.17 13:34
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
27.06.17 13:11
В Уфе стартовала акция помощи сиротам-первоклассникам
27.06.17 13:09
Ирек Ялалов лично проверит качество питания в детских лагерях
27.06.17 12:34
В Новобелокатае за травму ребенка заведующую детсадом оштрафовали на 10 тысяч рублей
27.06.17 12:31
В Белую запустили более пяти тысяч мальков стерляди
27.06.17 12:30
В Янауле раскрыта кража автомобиля из гаража
ЕЩЁ НОВОСТИ