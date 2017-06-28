Уфимец взыскал компенсацию с фитнес-клуба за травмы головы

Калининский райсуд столицы взыскал с центра «Королеф» расходы на лечение и компенсацию морального вреда, сообщает районная прокуратура.

В ноябре прошлого года во время занятий у тренажера оборвался трос, в результате чего пользовавшийся им молодой человек получил удар в область носогубного треугольника и подбородка, ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

ЧП произошло по вине сотрудников клуба, так как они должны были проверять техсостояние оборудования, однако не сделали этого. Организация отклонила требование потерпевшего о компенсации, и он обратился в суд. Тот поддержал требования истца и взыскал 13 тысяч рублей.