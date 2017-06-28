В Башкирии разбился водитель «семерки», съехав на авто с моста

ДТП произошло сегодня рано утром, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В деревне Янурусово Ишимбайского района 39-летний местный житель, управляя «ВАЗ»ом седьмой модели не справился с управлением и съехал с моста через реку Кияук. Автомобиль опрокинулся, а водитель скончался на месте от полученных травм.

Причины аварии будут установлены по завершении следствия. На данный момент известно, что водитель не имел прав.