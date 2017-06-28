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28.06.17 | 15:16 НОВОСТИ | Архив новостей
Главой Буздякского района избран Азат Арсланов
Сегодня состоялось заседание совета муниципального района Буздякский район IV созыва, в работе которого приняли участие главы администраций сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений.
Депутаты рассматривали вопрос о назначения главы администрации Буздякского района, сообщили в совете муниципального района. .
По словам председателя конкурсной комиссии, начальника управления по вопросам государственной службы и кадровой политике Администрации главы РБ Рустема Хайдарова, изначально на должность претендовали пять кандидатов. Конкурсная комиссии представила на рассмотрение депутатов две кандидатуры: заместителя главы администрации Буздякского района по экономическому развитию и финансам Азата Арсланова и главы Канлы-Туркеевского сельсовета Гали Шагалиева. По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Азата Арсланова, назначив его главой администрации муниципального района Буздякский район РБ по контракту на четырехлетний период.
Досье
Арсланов Азат Маратович родился в деревне Сабаево Буздякского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в июле 2005 года главным экономистом ОАО «Буздякмолагропром». В январе 2006 года переведен в администрацию муниципального района Буздякский район главным экономистом. В феврале 2008 года назначен директором муниципального учреждения «Буздякский информационно-консультационный центр». С октября 2011 года трудился заместителем главы администрации Буздякского района по экономическому развитию и финансам.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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