В Башкирии водитель маршрутки предстанет перед судом за ДТП с двумя жертвами

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего уфимца, обвиняемого по статье «нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В марте водитель пассажирского автобуса «Пежо», следуя по маршруту Уфа – Малояз, не справился с управлением в условиях гололеда и столкнулся на встречке с грузовиком Scania. На момент ДТП в маршрутке находились 13 пассажиров, согласно данным тахографа, скорость автобуса составляла около120 км/час.

Авария унесла жизни 32- и 59-летней пассажирок «Пежо». Пять человек получили тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый не признал вину, дело направлено в Иглинский райсуд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.