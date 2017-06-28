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28.06.17 | 14:21 НОВОСТИ | Архив новостей
В Салавате прошло первенство республики по тяжёлой атлетике
По его итогам сформируют состав региональной сборной для участия в первенстве России.
В Салавате прошло первенство республики по тяжелой атлетике среди молодежи 1994 года рождения. Участниками стали более 60 спортсменов из Салавата, Уфы, Кумертау, Стерлитамака и Альшеевского района.
Медали были разыграны в восьми весовых категориях у мужчин и в семи у женщин.
В общекомандном зачете среди женщин победу одержала сборная Стерлитамака. На втором месте спорсменки из Уфы, на третьем – штангистки из Альшеевского района.
У мужчин пальму первенства захватили уфимцы, на второй месте салаватцы, на третьем – альшеевцы.
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По итогам первенства сформируют состав региональной сборной для участия в первенстве России, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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