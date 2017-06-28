Рустэм Хамитов: Для нас принципиально важно сохранить региональный пакет «Башнефти»

«Кто же продаёт курицу, которая несёт золотые яйца?», - глава Башкирии Рустэм Хамитов ответил вопросом на вопрос журналиста телеканала «Россия 24» о том, стоит ли продавать региональный пакет компании «Башнефть».

Он сообщил в прямом эфире, что за неполных два года владения пакетом в 25 процентов плюс одна акция Башкирия уже получила более 20 млрд рублей дивидендов и благотворительной помощи. А по итогам 2017 года эта цифра достигнет 30 млрд рублей.

«Для нас принципиально важно сохранить этот пакет, а также продолжать продуктивное и серьёзное сотрудничество с компанией «Роснефть», помогая при этом компании «Башнефть» завоёвывать новые позиции в нефтехимии, газовой химии, нефтепереработке, решении вопросов охраны окружающей среды», - заявил Хамитов.

Глава республики выразил уверенность, что в таком формате работа будет «наиболее благоприятной и плодотворной, в том числе для компаний «Роснефть», «Башнефть» и для Башкортостана, его жителей, потому что они сегодня реально чувствуют поддержку таких партнёров».