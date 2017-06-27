|
|
НОВОСТИ
26.06.17 17:47
В Акъяре будут судить невыплатившего зарплату руководителя муниципального предприятия
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
|
27.06.17 | 17:07 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Кумертау сдал на лом угнанную у приятеля машину
Выручка злоумышленника составила пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Владелец «ВАЗ»а катался по городу со своим 19-летним приятелем. Вечером, когда 18-летний владелец «девяносто девятой» зашел домой, оставшийся в салоне пассажир завел легковушку и уехал. Злоумышленник катался несколько дней до тех пор, пока автомобиль не сломался. После этого он сдал угнанный авто на металлолом за пять тысяч рублей.
Ранее судимого злоумышленника задержали сотрудники угрозыска. Молодой человек дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46