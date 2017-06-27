Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей

Добровольному отзыву подлежат модели, произведенные с сентября 2015 по январь 2017 года, сообщает Росстандарт.

Причиной послужила ошибка поставщика – для изготовления топливной трубки был взят другой материал, из-за чего она может контактировать с тросом сцепления и повредиться. Как результат – утечка топлива и возгорание.

На автомобилях заменят топливную трубку. Запрос на предоставление транспорта для ремонта придет владельцам от представителей изготовителя. Самостоятельно можно сверить VIN-код по списку, размещенному на сайте источника.