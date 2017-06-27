В Туймазах дисквалифицирован руководитель управляющий организации

27.06.17 Сегодня - День молодежи России

27.06.17 Сегодня - Всемирный день рыболовства

27.06.17 Сегодня - День микро-, малых и средних предприятий

27.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

27.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

27.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

27.06.17 В Уфе 27 и 29 июня отключат воду в Октябрьском районе

27.06.17 В Башкирии подорожал бензин на АЗС «Башнефть»