Туймазинский убийца предстанет перед судом

В 2013 году девушка искала попутку, чтобы добраться до местной поликлиники. Проезжающий водитель согласился ее подвезти. Однако вывез ее на безлюдное место и потребовал вступить с ним в половую связь. Когда девушка начала кричать и пообещала сообщить о случившемся в полицию, мужчина избил ее металлической трубой, добил ножом, а затем спрятал труп в лесопосадке.