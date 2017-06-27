Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии

Члены нового состава ЦИК РБ на своем первом заседании избрали тайным голосованием председателя комиссии. Им стал Хайдар Валеев, который руководил Центризбиркомом региона и прежние пять лет.

Кандидатура Х. Валеева была рекомендована федеральной избирательной комиссией. Представляя его, заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев отметил, что «это порядочный и принципиальный человек", что он «совестливый и многое делает для того, чтобы итогами выборов были удовлетворены и избиратели, и наблюдатели».

Также единогласно тайным голосованием избраны заместитель председателя и секретарь ЦИК. Заместителем Валеева теперь будет Марат Гадилов, работавший заведующим отделом судебного представительства и помилования администрации главы республики. Это новый человек в составе комиссии. Он был рекомендован Рустэмом Хамитовым по предложению депутатов Кушнаренковского райсовета. Марина Долматова, работавшая секретарем ЦИК региона и раньше, сохранила свой пост.

Новому составу ЦИК республики в этом году предстоит заняться организацией городских и муниципальных выборов, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября в Белорецке (20 мандатов) и Бирске (20 мандатов), а также в Юматовском сельсовете Уфимского района (10 мандатов). Кроме того, в Башкирии состоится еще 168 избирательных кампаний по дополнительным выборам. Всего будет замещаться 255 депутатских мандатов.

В центре внимания ЦИК республики будут и вопросы подготовки выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Напомним, новый состав Центризбиркома республики назначен 14 июня в связи с истечением срока полномочий комиссии, работавшей с июня 2012 года.

В соответствии с законодательством, шесть кандидатур были назначены Госсобранием, шесть – главой Республики Башкортостан.