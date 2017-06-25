В Уфе клиент взял машину в аренду... чтобы продать

Предприимчивым клиентом оказался 23-летний житель Зианчуринского района, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В дежурную часть отдела полиции № 3 пришел сотрудник уфимской фирмы по прокату автомобилей. Он сообщил, что один из клиентов "забрал автомобиль в аренду и в назначенный день не вернул его".

Полицейские разыскали и задержали подозреваемого. И выяснили, что тот арендовал автомобиль для дальнейшей продажи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», уточнили в пресс-службе управления МВД России по Уфе.