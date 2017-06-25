В Акъяре будут судить невыплатившего зарплату руководителя муниципального предприятия

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего директора МУП «Хайбуллажилкомстрой», обвиняемого в невыплате заработной платы свыше двух месяцев, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

С сентября 2015 по май 2016 года, задолжав 18 работникам предприятия 1,3 миллиона рублей, руководитель не принял мер к погашению задолженности. При этом предприятие имело на счетах более 10 миллионов рублей и могло расплатиться с рабочими, но эти средства были направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками.

В ходе расследования уголовного дела ущерб перед работниками полностью погашен. Тем не менее уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.