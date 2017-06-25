В Янаульском районе приостановили эксплуатацию газозаправки

Нарушения законодательства о промышленной безопасности в ходе проверки выявила местная прокуратура.

ООО «Меркурий-Ойл» разместило в Янауле газозаправочную автомобильную станцию, не имея на то лицензию, которая бы подтверждала безопасность ее эксплуатации. Кроме того, на заправке отсутствовали газоанализаторы, ненадлежащим образом обслуживалось оборудование, не был оформлен договор с аварийно-спасательными службами и не застрахована гражданская ответственность.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности», по результатам рассмотрения которого деятельность заправки приостановлена на 90 суток, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.