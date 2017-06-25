В Уфе задержана похитительница детской смеси

Девушка пыталась утащить товара на 14 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В одном из торговых центров 18-летняя девушка набрала детскую смесь и попыталась проскочить мимо кассы. Далеко она не ушла – ее задержали охранники и передали стражам порядка.

Задержанная пояснила, что похитила товар для своей подруги. С подозреваемой взята подписка о невыезде, возбуждено уголовное дело.