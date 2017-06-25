В Сибае налётчик ограбил цветочный магазин. Взял только деньги

Пострадавшая продавец поспешила сообщить о происшествии в полицию.

Сотрудники полиции на месте установили, что в павильон магазина вошел злоумышленник и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги. Испугавшись за свою жизнь, продавец отдала из кассы всю наличность - более 17 тысяч рублей.

Подозреваемого установили по отпечаткам пальцев: им оказался нигде не работающий, ранее судимый 26-летний местный житель. Взяли его уже в Уфе, деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.