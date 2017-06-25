В Иглино автомобиль угнал ...шестиклассник

Чтобы угнать легковушку, ему пришлось для начала вскрыть автобус, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Полиция установила, что угонщик 22 июня проник в микроавтобус «Форд Транзит», открыв дверь через незапертую форточку. В микроавтобусе он нашел вторые ключи от иномарки «Пежо». И вот уже на этой машине уехал с места преступления.

По ориентировке, на 1430-м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск угнанный автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД. А за рулем находился ...шестиклассник иглинской общеобразовательной школы. Он дал признательные показания, против него возбуждено уголовное дело.