В Уфе прошёл парад колясок

Все желающие могли поучаствовать в конкурсе и проявить свои творческие способности в семи номинациях: эко-детки, беби-мобиль, семейный экипаж, кручу - куда хочу, ожившая сказка, спортик и мир без границ.



Среди конкурсантов особо выделялись участники на танке, в подводной лодке, в патрульной машине ДПС, Дед мороз со Снегуркой и мешком с подарками на колесах.