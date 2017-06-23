Вылетевший из Уфы самолет до Турции не долетел

Пассажиры авиарейса Уфа-Анталья вылетели из аэропорта Уфы, однако во время полета на борту воздушного судна сработала сигнализация неисправности системы кондиционирования. В связи с этим командир судна было принял решение о возврате в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Рейс был запланирован на сегодня, 24 июня, на 02 часа 30 минут по местному времени из международного аэропорта Уфа. На борту находились 194 пассажира, из них 40 несовершеннолетних, в том числе 5 малолетних детей. Из-за неполадок, обнаруженных в воздухе, самолет решено было отправить назад, в Уфу и в 04 часа 58 минут он благополучно совершил посадку в аэропорту вылета.

По предварительным данным, время задержки выполнения авиарейса составит не менее 15 часов 30 минут, за которое компания планирует предоставить резервное воздушное судно и подготовить его для вылета в пункт назначения.

Сотрудники Уфимской транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса. Они обеспечены прохладительными напитками, питанием, гостиницами.

НАПОМНИМ, что вчера Приволжская транспортная прокуратура сообщила о задержке выполнения из аэропорта столицы Башкортостана авиарейса Уфа-Даламан авиакомпании «Вим Авиа». На него было зарегистрировано 266 пассажиров, из них 47 несовершеннолетних, в том числе трое малолетних детей.

Пассажиры данного рейса вылетели в пункт назначения сегодня, 24 июня, в 12 часов 40 мин. по местному времени. Время задержки составило 19 часов 19 минут. "Причиной задержки рейса явилось позднее прибытие воздушного судна из аэропорта Даламан (Boeing 757-200).Транспортной прокуратурой также проконтролировано соблюдение прав пассажиров данного задержанного рейса, жалоб от них в органы прокуратуры не поступало", сообщила "РБ" старший помощник Приволжского транспортного

прокурора Майя Иванова.