В Уфе разыскивается 59-летний Михаил Казаков

Мужчина 25 мая в седьмом часу вечера ушел из дома в направлении ТСК «Пушкинский» и до настоящего времени не вернулся, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

На вид 70-75 лет, рост 164 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые прямые, отсутствуют все зубы, на левой руке на пальцах наколка «Валя», на третьей фаланге большого пальца – «Миша».

Был одет в синее трико, светлую рубашку с коротким рукавом, черные утепленные калоши без пятки.

Казаков - инвалид 2 группы, плохо ориентируется на местности, речь невнятная, бывают провалы памяти.

Если вы видели пропавшего или знаете о его местонахождении, сообщите в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 279-39-02, 237-19-60 или 02, 250-41-62, 279-43-69, 279-43-70.