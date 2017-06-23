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24.06.17 | 12:25 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии конокрада задержали при разделке туши
На счету злоумышленника четыре эпизода кражи, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
В Стерлитамакском районе с конца мая в полицию поступали сообщения о пропаже лошадей с территорий личных хозяйств. Почерк всегда был один и тот же – животных похищали ночью из стойла. Очередное сообщение о краже поступило вчера от жителя деревни Ашкадар.
Сотрудники угрозыска на месте не нашли никаких зацепок и предположили, что злоумышленник скорее всего не будет перевозить лошадь, а попытается разделать ее где-нибудь в безлюдном месте. Они стали прочесывать местность в радиусе нескольких километров и вышли на подозреваемого в момент, когда тот вместе со знакомым заканчивал разделывать тушу.
47-летний злоумышленник дал признательные показания. По предварительным данным, хищением лошадей занимался он, а затем приглашал товарища, чтобы тот помог с разделкой. После этого вор сбывал мясо.
Сумма ущерба составила более двухсот тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.
Автор: Марат САТТАРОВ
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