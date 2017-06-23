В Башкирии конокрада задержали при разделке туши

На счету злоумышленника четыре эпизода кражи, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Стерлитамакском районе с конца мая в полицию поступали сообщения о пропаже лошадей с территорий личных хозяйств. Почерк всегда был один и тот же – животных похищали ночью из стойла. Очередное сообщение о краже поступило вчера от жителя деревни Ашкадар.

Сотрудники угрозыска на месте не нашли никаких зацепок и предположили, что злоумышленник скорее всего не будет перевозить лошадь, а попытается разделать ее где-нибудь в безлюдном месте. Они стали прочесывать местность в радиусе нескольких километров и вышли на подозреваемого в момент, когда тот вместе со знакомым заканчивал разделывать тушу.

47-летний злоумышленник дал признательные показания. По предварительным данным, хищением лошадей занимался он, а затем приглашал товарища, чтобы тот помог с разделкой. После этого вор сбывал мясо.

Сумма ущерба составила более двухсот тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.