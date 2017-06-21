За украденные колёса мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

23.06.17 Сегодня - Международный Олимпийский день

23.06.17 Сегодня - День балалайки — международный праздник музыкантов-народников

23.06.17 В фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» вошли кадры из Уфы

23.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

23.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

23.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

23.06.17 Прожиточный минимум в Башкирии увеличился на 300 рублей

23.06.17 В Уфе презентовали автозаки повышенной комфортности

23.06.17 Башкирская таможня фиксирует рост наркотрафика через территорию республики

23.06.17 В Уфе 25 июня состоится «Звёздный сабантуй»

23.06.17 В Салавате неизвестные сожгли два внедорожника стоимостью 10 млн рублей

23.06.17 В Башкирии синоптики отмечают угрожающий подъем воды в горных реках

23.06.17 В Мелеузе дотла сгорел грузовик «Почты России»

23.06.17 5 тысяч стаканчиков мороженого раздадут в Уфе на День молодежи

23.06.17 В Уфе во дворе дома № 92/2 по улице Революционной забил фонтан кипятка

23.06.17 В Уфе 27 июня состоятся соревнования на гироскутерах

23.06.17 В Башкирии создан специальный чат для предпринимателей

23.06.17 ФК «Уфа» подписал контракт с защитником Александром Беленовым

23.06.17 В Уфе возле дома №15 по улице Комсомольской провалился асфальт

23.06.17 В Башкирии 32 выпускника набрали 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку