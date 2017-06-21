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НОВОСТИ
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
23.06.17 12:34
Дачное товарищество заставили снести незаконные постройки на Павловском водохранилище
22.06.17 15:52
Приёмная Дмитрия Медведева в Уфе берёт на контроль решение проблем, поступивших на «прямую линию» президенту
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23.06.17 | 16:18 НОВОСТИ | Архив новостей
За украденные колёса мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
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