В Уфе с владельца бистро взыскали расходы на выдворение сотрудника-нелегала

Прокуратура Советского района столицы провела проверку исполнения миграционного законодательства.

В феврале прошлого года было выявлено, что в бистро «Стамбул» работает нелегальный мигрант из Турции – его разрешение на работу в России было аннулировано еще в 2014 году. За это владелице бистро выписали штраф в четверть миллиона рублей.

Кроме того, на выдворение мигранта было затрачено более 60 тысяч рублей. Прокурор в судебном порядке обязал индивидуального предпринимателя возместить расходы государства, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.