По пятёрке на брата. Двое жителей Башкирии осуждены за похищение человека

Мелеузовский райсуд вынес приговор в отношении 37-летнего Фанила Булякова и его 26-летнего брата Нура, признав их виновными по статье «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В июне 2015 года братья решили похитить жителя деревни Айтуган, с которым у них были недобрые отношения. Злоумышленники отыскали его, избили и поместили в багажник «Гранты», покатались с ним по деревне, а затем поехали в Мелеуз.

Потерпевший по пути сумел открыть багажник, выпрыгнуть на ходу, после чего спрятался в поле. Под утро мужчина смог добраться до деревни Кутуш, откуда местный житель довез его до дома.

Подсудимые признали вину. Старшему дали 5,5 лет колонии, младшему - пять лет и три месяца строгого режима, сообщает Мелеузовская межрайонная прокуратура.