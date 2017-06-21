В Уфе директора и фирму оштрафовали на 250 тысяч за труд мигрантов

Нарушение миграционного законодательства было выявлено в работе строительной фирмы, возводящей многоквартирный дом по улице Бакалинской, сообщает прокуратура Советского района столицы.

Руководитель организации нанял на работу двух граждан Узбекистана, которые не имели права на работу в России. Выявив нарушение, прокуратура возбудила административные дела, по результатам рассмотрения которых организация и ее руководитель получили штраф в 250 тысяч рублей.

Не согласившись с наказанием, подрядчик обжаловал постановление, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.