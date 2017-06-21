На севере Уфы отключат холодную воду

Холодная и горячая вода будет отключена 28 июня в жилых домах и на социальных объектах Калининского района Уфы, сообщает пресс-служба администрации столицы.

С 10.00 до 20.00 воды не будет в административном здании по ул. Первомайской, 44а, торговом доме «Сакмар», детском саду № 45, в школе № 87, а также в жилых домах по улицам Победы, А. Невского, Интернациональной и Первомайской. Ограничения связаны с заменой запорной арматуры.

29 июня с 10.00 до 18.00 в связи с ремонтными работами будет отключена холодная вода в школе № 77 и жилых домах по улицам Мишкинской, Байкальской, Белинского, Хетагурова, Дунайской, Прессовой, Кецховели, Фадеева и Фурманова.