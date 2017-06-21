В Уфе чемпионат по велоспорту перенесен на 26 июня

Чемпионат России по велоспорту на шоссе среди молодежи перенесен на 26 июня, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Гонка пройдет маршруту: СОК «Биатлон» – улица Комарова – Первомайская – Кольцевая – Первомайская – Комарова – СОК «Биатлон». Движение автотранспорта по этим улица будет закрыто с 9.00 до 17.00. Автобусы будут двигаться в объезд, троллейбусы изменят свой маршрут.

Троллейбусы №№ 1 и 22 будут двигаться из центра города до остановки «Бульвар Славы», маршрут № 2 закрывается. Троллейбус № 4 будет ходить от остановки «Детская библиотека» по ул. Ульяновых и Кольцевой, № 8 – по улицам Пекинской, Вологодской, Кольцевой, Ульяновых, Первомайской, Машиностроителей, Кольцевой, № 15 – по улицам Кольцевой, Ульяновых, Первомайской. Маршрут №13 будет следовать до троллейбусного депо.