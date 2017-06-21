В Башкирии водителю «КамАЗа», сбившего двух школьниц, ужесточили приговор

Верховный суд республики ужесточил приговор 31-летнему жителю Белебея, ранее приговоренному судом первой инстанции к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В сентябре прошлого года в вечернее время водитель за рулем грузовика в селе Раевский сбил на пешеходном переходе двух сестер в возрасте 10 и 16 лет, возвращавшихся из школы. Младшая девочка погибла на месте происшествия, ее сестру госпитализировали с травмами средней тяжести.

Подсудимый признал вину. Решение суда первой инстанции гособвинитель счел чрезмерно мягким и обжаловал его. Верховный суд РБ приговорил мужчину к двум годам в колонии-поселении с лишением прав на тот же срок.