Для детей с ограниченным здоровьем в Уфе пройдут специальные кинопоказы

Адаптированный показ мультфильмов 27 июня состоится в кинотеатре «Родина», сообщила пресс-служба администрации города.

На сеанс придут дети, воспринимающие звуки, запахи, цвета, прикосновения и вкусы ярче и сильнее. Поэтому каждая новая ситуация для них — возможный повод для стресса.

В рамках показа в зеленом зале кинотеатра «Родина» будут созданы специальные условия: приглушенный звук, останется основное освещение, по залу можно будет перемещаться и разговаривать. Во время просмотра мультфильма не покажут рекламные заставки и трейлеры. В отдельном помещении кинотеатра оборудуют комнату отдыха с креслами-мешками, а также установят специальные визуальные указатели, которые помогут ориентироваться в незнакомой обстановке.

Планируется, что такие сеансы будут проходить регулярно. К слову, так как зал небольшой, родителям нужно предварительно записаться по телефону 8-917-406-00-58.