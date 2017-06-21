В Уфе на детской площадке пострадал ребёнок

22.06.17 Сегодня – День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

22.06.17 Сегодня – Кириллов день

22.06.17 К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

22.06.17 В Башкирии 77% нового жилья построено гражданами за свой счет

22.06.17 В Башкирии отменили противопожарный режим

22.06.17 Жилой комплекс «Миловский парк» в Уфимском районе достроят за счет нового инвестора

22.06.17 В фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» вошли кадры из Уфы

22.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

22.06.17 Средний заработок уфимских школьников летом составит около 1 тысячи рублей

22.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

22.06.17 Сегодня в Уфе пройдет патриотическая акция «Помним…»

22.06.17 Ушла из жизни легенда башкирского телевидения Расима Каримова

22.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

22.06.17 Прожиточный минимум в Башкирии увеличился на 300 рублей

22.06.17 В Уфе презентовали автозаки повышенной комфортности

22.06.17 Башкирская таможня фиксирует рост наркотрафика через территорию республики

22.06.17 В Уфе 25 июня состоится «Звёздный сабантуй»

22.06.17 В Салавате неизвестные сожгли два внедорожника стоимостью 10 млн рублей

22.06.17 В Уфе «КамАЗ» протаранил светофор

22.06.17 В Уфе автобус въехал в троллейбус, пострадали четыре человека