Приёмная Дмитрия Медведева в Уфе берёт на контроль решение проблем, поступивших на «прямую линию» президенту

Все вопросы, поступившие от граждан страны во время «прямой линии» с президентом, актуальны и для Башкортостана, заявил руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Уфе Раиль Асадуллин.

По словам Р. Асадуллина, людей больше всего волнуют вопросы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием, здравоохранением, коррупционными скандалами. «Аналогичная ситуация происходит и у нас, - сказал он. - на все эти проблемы мы тоже должны обращать внимание. Само выступление Владимира Путина показывает, что озвученные темы мы должны поднимать еще активнее и агрессивнее. Это возможно сделать с помощью журналистов, общественности», - считает руководитель приемной.

Как сообщили в пресс-службе местного отделения партии, региональная приемная Д. Медведева в Уфе берет на контроль проблемы, с которыми поделились жители России с Владимиром Путиным во время «прямой линии», «несмотря на то, что обращения к главе государства поступали из разных субъектов».