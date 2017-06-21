В Башкирии повысился прожиточный минимум

Величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года установило правительство республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Прожиточный минимум на душу населения за месяц составил 8 тыс. 604 рубля. Для трудоспособного населения величина составит 9 тыс. 142 рубля, для пенсионеров – 7 тыс. 43 рубля, для детей – 8 тыс. 618 рублей.

По сравнению с предыдущим кварталом минимум на душу населения возрос на 281 рубль, для трудоспособных граждан – на 273 рубля, для пенсионеров – на 221 рубль, для детей – на 381 рубль. Напомним, что в третьем и четвертом кварталах минувшего года прожиточный минимум не рос, а уменьшался.

Величина определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных статистики о ценах на товары и услуги.