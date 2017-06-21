Subaru отзывает в России более 24 тысяч автомобилей

Под добровольный отзыв попали модели Impreza и Forester, реализованные с сентября 2007 по октябрь 2010 года, сообщает Росстандарт.

Причиной стало возможное проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности пассажира, что может привести к его дефекту и при срабатывании подушки – повысить риск получения повреждений.

Владельцы будут оповещены представителями компании, либо могут самостоятельно сверить VIN-код авто по списку, размещенному на сайте источника. На автомобилях будет бесплатно заменен газогенератор подушки безопасности.