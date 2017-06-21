Верховный суд Республики Башкортостан отклонил апелляцию распространителя наркотиков

Руслан Газизов отправится в колонию строгого режима на четыре с лишним года.

Суд Янаульского района рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя Руслана Газизова.

В июле прошлого года Газизов собрал на заброшенном садовом участке дикорастущий мак. Изготовив из него наркотик, обвиняемый частично употребил зелье сам, отдав остатки знакомому.

Суд приговорил Газизова к заключению в колонии строгого режима сроком 4 года и 1 месяц. Посчитав наказание слишком суровым, наркоделец обратился в Верховный суд республики с апелляцией. Высший судебный орган Башкирии согласился с доводами прокурора и оставил наказание без изменения, сообщили в прокуратуре Янаульского района.