В Уфе за попытку мошенничества осудили бывшего полицейского

Кировский райсуд Уфы вынес приговор бывшему сотруднику уголовного розыска уфимского отдела полиции № 6.

В прошлом году в связи с расследованием уголовного дела полиция арестовала в д. Жилино 30 соток земли на сумму 2,4 млн рублей. Однако 34-летний полисмен пообещал собственнику участка за 250 тыс. рублей "посодействовать" в снятии ареста. В действительности полицейский не обладал нужными полномочиями и не собирался помогать землевладельцу.

Сразу после получения денег оперуполномоченного задержали. Он признал вину и был уволен со службы.

Суд приговорил бывшего полицейского к полутора годам условного лишения свободы, сообщает республиканская прокуратура.