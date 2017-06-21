В Башкирии инвестпроектам уменьшили налог на прибыль

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал закон о региональных инвестпроектах, предусматривающий снижение региональной ставки по налогу на прибыль с 17 до 10 процентов. Произошло это в рамках мероприятий по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства, уточняет пресс-служба главы региона.

Впрочем, преференция предоставляется не всем, а только инвестпроектам с объёмом капвложений от 50 млн рублей. При этом проекты должны быть направлены на «производство новых видов товаров и реализуемых на территории республики одним участником, не имеющим в своем составе обособленных подразделений за пределами региона».

Кроме того, региональный инвестпроект не должен реализовываться некоммерческой, страховой или финансовой организацией, а также резидентом особой экономической зоны или ТОСЭР. Доходы от реализации регионального инвестиционного проекта должны составлять не менее 90 процентов всей прибыли организации.