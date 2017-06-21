Больничный лист переходит в электронный формат

Листки нетрудоспособности в электронной форме начнут выдавать в Башкирии, а также во всех других регионах страны с 1 июля, сообщается на сайте Госкомитета РБ по делам юстиции со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Как отмечает глава правительства, такая система быстрее и удобнее, чем оформление бумажного больничного листа. Электронные больничные нельзя ни потерять, ни подделать. Документ напрямую будут направлять работодателю и в Фонд соцстрахования.

Но и бумажный вариант больничного листа отменять не будут.

Кстати

Пилотный проект по внедрению электронного листка нетрудоспособности действует уже в шести регионах России.