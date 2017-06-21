Проект уфимской школы телевидения «Телешко» победил на всероссийском фестивале

По результатам голосования жюри он признан лучшей работой в самой многочисленной номинации «Хочу все знать» на XII фестивале детского телевидения «Включайся», сообщили сотрудники «Телешко».

Суть пилотного выпуска межрегионального проекта «Крупно повезло» в том, что юные телевизионщики из трёх городов: Уфы, Курска и Иркутска с помощью коптера подлетают к главным достопримечательностям своих городов и рассматривают их на суперкрупном плане.

По словам директора «Телешко» Рустема Аднабаева один из членов жюри Антон Михалев отметил, что впервые сталкивается с необычным применением летающих камер.

Кроме того, победителем в номинациях «Герои моей страны!» и «Хочу все знать» признан детско-юношеский телеканал «Тамыр» с проектами «Истории в граффити» и «Кумысный путь».

На фестивале участники посетили московские телеканалы, побывали на съёмках проекта «Вечерний Ургант» и ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Младшие школьники приняли участие в съёмках программы «БУМ» для канала «Карусель».

К слову, из почти 400 конкурсных работ в семи номинациях два состава жюри — профессиональное и детское — выбрали победителей среди почти 200 компаний из разных республик и городов России, а также из Беларуси, Эстонии, Украины.