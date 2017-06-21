#Башкирия-В Уфе перед судом предстанет лже-юрист, которого обвиняют в мошенничестве
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21.06.17 15:02
Проект уфимской школы телевидения «Телешко» победил на всероссийском фестивале
21.06.17 14:12
В Башкирии уменьшились сроки получения разрешений на строительство
21.06.17 12:51
В Уфе перед судом предстанет лже-юрист, которого обвиняют в мошенничестве
21.06.17 12:51
Трактористы из Башкирии готовятся к чемпионату
21.06.17 12:41
Муниципалитеты республики ранжировали по предпринимательскому климату
21.06.17 12:34
Житель Нефтекамска принес в полицию найденные 17 тысяч рублей
21.06.17 12:27
В Башкирии грабитель заехал по лицу продавщицы кирпичом
21.06.17 12:00
В Мелеузе 37-летний мужчина отобрал у шестиклассника сотовый телефон
21.06.17 11:46
В Башкирии тарифы на воду возрастут до 25 процентов
21.06.17 11:44
Артистка Башкирского театра оперы и балета стала лауреатом международного конкурса
21.06.17 11:40
Жительница Миякинского района ударила ножом мужа
21.06.17 11:38
В правительстве Башкирии подвели итоги реализации программы «500 ферм»
21.06.17 11:32
В Булгаково обрушился строящийся дом
21.06.17 11:29
В Уфе риэлтер обманул клиента на 400 тысяч рублей
21.06.17 11:29
Уфимка предстанет перед судом за незаконную организацию подпольных казино
21.06.17 11:29
Уфимец совершил грабеж, желая отомстить за друга
21.06.17 11:08
В Зилаирском районе разбился водитель ВАЗа
21.06.17 11:03
Жертвой ДТП между «Матизом» и «Крузом» стал ещё один человек
21.06.17 10:41
Театр в Туймазах получил деньги на «Бешеные деньги»
21.06.17 10:18
В Башкирии завотделением наркодиспансера обвиняется в служебном подлоге
21.06.17 09:47
В Бураевском районе два человека погибли в ДТП
20.06.17 17:04
В Уфе открылся чемпионат «Выше волан-2017»
20.06.17 16:40
Уфимец получил 11 лет колонии за убийство шестилетней давности
20.06.17 16:16
"Салават Юлаев" заключил предварительное соглашение с вратарем Беном Скривенсом
20.06.17 14:57
Ирек Ялалов: "В Уфе загородные лагеря остались в советском времени"
20.06.17 14:50
В Уфе пассажирка получила травму головы в резко остановившейся маршрутке
20.06.17 14:48
Жители Башкирии могут оценить работу Росреестра
20.06.17 14:35
Nissan отзывает в России 6 944 модели Murano Z51
20.06.17 14:32
В Белокатайском районе с фермы угнали трактор
20.06.17 14:29
Россияне узнали что будут праздновать и как будут отдыхать в 2018 году
20.06.17 14:25
В Уфе пассажиров развозил водитель, лишённый прав за пьяную езду
20.06.17 14:15
Прокуратура Агидели добилась блокировки порносайтов
20.06.17 14:09
В Калтасинском районе прокуратура пресекла торговлю сигаретами возле школы
20.06.17 13:30
В Башкирии юрист предстанет перед судом за покушение на мошенничество
20.06.17 13:28
В Янауле будут судить мастера, обвиняемого в гибели работника
20.06.17 13:14
В Башкирии выплату в 300 тысяч рублей на первого ребенка начали оформлять в МФЦ
20.06.17 13:03
В Зилаирском районе из-за ошибки врача умер новорожденный
20.06.17 12:34
В Башкирии девять НКО получат гранты на помощь пожилым
20.06.17 12:21
В Башкирии подросток на мопеде не уступил «Фокусу» и попал в больницу
20.06.17 12:11
В Уфе задержан похититель сыра
20.06.17 12:00
В Стерлитамаке нашли труп уфимки, которая пропала в марте этого года
20.06.17 11:38
В Кигинском районе три арофирмы обязали погасить задолженность 123 работникам
20.06.17 11:37
Осужденные ИК-13 сдавали нормы ГТО
20.06.17 11:31
В Башкирии полицейский уволен за незаконно полученный земельный участок
20.06.17 11:04
В Баймакском районе звучали «Опалённые строки»
20.06.17 10:38
В Уфе появились новые арт-объекты
20.06.17 09:26
В Башкирии не будет жарко до конца июня
19.06.17 17:18
Дети из замещающих семей Уфы отдохнули в Крыму
19.06.17 16:45
Четыре врача из Башкирии признаны лучшими в России
19.06.17 16:37
Юные спортсмены из Уфы отправятся на Международные детские игры в Литву
19.06.17 16:36
В Уфе за нарушения приостановили работу автосервиса
19.06.17 16:34
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для строительной сферы
19.06.17 16:16
Сформирован новый состав ЦИК Башкирии
19.06.17 15:40
Спортсмен из Башкирии стал победителем первенства России по теннису
19.06.17 15:11
В Уфе спасен заблудившийся 81-летний мужчина
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