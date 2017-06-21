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21.06.17 | 12:51 НОВОСТИ | Архив новостей
Трактористы из Башкирии готовятся к чемпионату
Участники VI Открытого чемпионата России по пахоте от нашей республики приступили к тренировкам, сообщают в минсельхозе РБ
Как известно, честь региона на чемпионате будут защищать пять человек: три девушки – Алия Якупова, Гульназ Якупова (студентки аграрного университета), Гулия Исяндавлетова (Зауральский агропромышленный колледж), а также Ильдар Ишикаев из Мелеузовского района и Римир Гизатуллин из Стерлитамакского района.
Капитан башкирской команды Ильдар Ишикаев, как самый опытный участник состязаний, продемонстрировал остальным навыки управления трактором, все остальные члены сборной республики пробовали свои навыки езды на тракторах.
Кстати, все пятеро участников будут состязаться в соревнованиях по мастерству управления трактором ("Трактор-шоу"), и только Ильдар Ишикаев - еще и в основных соревнованиях по пахоте.
Справка
VI Открытый чемпионат России по пахоте 2017 года пройдет в Республике Башкортостан (Уфимский район, перекресток с. Нижегородка – д. Березовка) с 30 июня по 1 июля.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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