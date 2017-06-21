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21.06.17 | 12:34 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Нефтекамска принес в полицию найденные 17 тысяч рублей
Сбой банкомата стал поводом для благородного поступка.
В дежурную часть Нефтекамского ОВД пришел 26-летний Юрий Вершини. В купюроприемнике одного из банкоматов он обнаружил 17 тысяч рублей.
Полиция вышла на 42-летнюю горожанку. Она пыталась перевести средства на банковскую карту. Но банкомат из-за сбоя "зажевал" купюры и не вернул их. Позвонив по "горячей линии" в офис учреждения, женщина ушла. Спустя некоторое время Вершинин, подойдя к банкомату, обнаружил деньги.
В отделе дознания Нефтекамска 17 тысяч рублей были возвращены законной владелице в присутствии Вершинина, услышавшего искренние слова благодарности в свой адрес. Он пояснил, что с детства был научен не брать чужого. Неоднократно находя деньги, документы, другие вещи он непременно сдавал их в полицию, сообщили в ОВД Нефтекамска.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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