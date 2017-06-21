В Башкирии тарифы на воду возрастут до 25 процентов

В 18 городах и районах плата за воду возрастет выше предельного роста индекса платы граждан, сообщил министр ЖКХ Сергей Афонин на коллегии ведомства.

Тарифы на воду увеличатся на 6 – 25 процентов при плановом росте 5,8 процента. По словам министра, это связано с необходимости привлечь дополнительные средства в систему водоснабжения, износ которой высок. По нормам нужно менять 5 процентов труб в год или 85 километров, а реально получается только 10 километров, отметил С. Афонин.





Часть необходимого финансирования обеспечит бюджет республики, на эти цели планируется направить более 370 млн рублей.