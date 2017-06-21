В Мелеузе 37-летний мужчина отобрал у шестиклассника сотовый телефон

Аппарат грабитель продал за тысячу рублей...

Вчера вечером в дежурную часть полиции по Мелеузовскому району обратилась мать шестиклассника. Она сообщила, что неизвестный силой забрал сотовый телефон у ее сына.

Мальчик хорошо запомнил и описал налетчика, сотрудники уголовного розыска задержали его уже через несколько часов. Им оказался 37-летний местный житель, который сказал, что продал телефон за тысячу рублей. Полицейские нашли покупателя и изъяли гаджет. Вскоре его вернут школьнику.

На грабителя завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.